الليثي ناعيا صلاح السعدني: فقدنا فنانا عظيما قدم أروع الأعمال الدرامية

نعي الإعلامي د. عمرو الليثي ببالغ الحزن والآسي الفنان القدير صلاح السعدني والذي وافته المنية اليوم الجمعة داعيًا الله ان يرحمه وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحاته عبر وسائل التواصل.. رحم الله الفنان العظيم صلاح السعدني وًاسكنه فسيح جناته وخالص عزائي لاسرته الكريمه وأنا لله وأنا اليه راجعون

وأوضح الليثي اننا فقدنا قامة فنية كبيرة " عمدة الدراما المصرية " حيث قدم باقة من أجمل الأعمال الدرامية والسينمائية، والتي ستظل خالدة في ذاكرة الفن، رحم الله الفنان صلاح السعدني وأسكنه فسيح جناته.