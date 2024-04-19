رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب حاسبات ومعلومات لفوزهم في نهائيات النسخة الـ46 للمسابقة الدولية للبرمجة

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفائزين في نهائيات النسخة ال (46) للمسابقة الدولية للبرمجة لطلبة الجامعات Icpc international programming contest، والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14 وحتى 18 من أبريل 2024، والحاصلين على المركز الرابع علي مستوى الوطن العربي وأفريقيا وال 75 علي العالم.

وتعد مشاركة جامعة أسيوط الأولى من نوعها، منذ تأسيس المسابقة عام 1977، حيث أجاب الفريق الفائز على(5) مسائل بعد رحلة شاقة من التصفيات المحلية والإقليمية من أصل (20) ألف فريق، وصولًا لأفضل (120) فريق ممثلين ل (8) مناطق إقليمية على مستوي العالم في نهائيات الأقصر 2023، وضم الفريق الفائز الطلاب (أحمد عزت- محمود عبد الكريم- محمد مصطفي)، والمدرب حسين ابراهيم، والمدرب ايمن صلاح.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، تقديم الدعم الكامل، وتشجيع طلاب الجامعة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات؛ للفوز بمراكز متقدمة، مؤكدا كفاءة طلاب جامعة أسيوط وتميزهم وقدرتهم على التمثيل المشرف للجامعة.

جدير بالذكر، إن النسخة (46) للمسابقة الدولية للبرمجة، تضم أكبر، وأشهر الجامعات على مستوى العالم؛ بمشاركة أكثر من 20 ألف فريق، يمثلون 2000 جامعة حول العالم من (111 ) دولة، بحضور شركاء دوليين لصناعة البرمجيات العالمية.

وقدم الفريق الثاني الممثل للجامعة أداء مشرف، وأجاب عن مسألتين، حيث ضم الفريق الطلاب (محمد شحاتة - محمود عاشور- أحمد عبد المعبود)،ومدرب الفريق م. حسين إبراهيم، م. أيمن صلاح (خريج كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة أسيوط).

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة أسيوط، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد أحمد جاد الرب عسكر رائد أسرة البرمجة بالكلية.