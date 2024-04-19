جمعتهما الحياة ولم يفرقهما الموت.. صلاح السعدني يُدفن بجوار صديقه أبو بكر عزت

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويدفن الفنان صلاح السعدني بجوار صديقه الفنان الراحل أبو بكر عزت الذي رحل عن عالمنا عام 2006 إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

ترك الثنائي أعمال فنية كثيرة حققت نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر هذه الأعمال مسلسل "أرابيسك" مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

ودارت أحداث المسلسل حول سؤال الانتماء والهوية العربية، ورفض الثقافات الدخيلة، والتأكيد على الوحدة بين شعوب المنطقة، والانحياز لتراث الأمة الفكري والحضاري، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج جمال عبد الحميد.