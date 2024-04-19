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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول أمريكي لـ "CNN": إسرائيل أبلغت واشنطن أن الضربة لن تستهدف منشآت إيرانية

الاستهداف الإسرائيلي
الاستهداف الإسرائيلي في أصفهان
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أفادت شبكة تلفزيون "سي أن أن"، اليوم الجمعة، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الضربة لن تستهدف منشآت إيرانية.

وبعد الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على مدينة أصفهان جنوب العاصمة الإيرانية طهران، أعلن التلفزيون الإيراني، أن المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان في أمان تام.

وأعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية من طهران وأصفهان ومدن إيرانية أخرى، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران، كما تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان. 

وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط عدة طائرات مسيرة إسرائيلية صغيرة بنجاح، وأن الهجوم كان من خارج الأراضي الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن أصوات الانفجارات في مدينة تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي الإيراني ولا وجود لانفجارات على الأرض في المدينة. 

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