«الشباب والرياضة» بشمال سيناء تناقش خطة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء اجتماعًا، أمس الخميس، مع مديري الإدارات المركزية وذلك بديوان عام المديرية بالعريش.

ناقش الاجتماع تفاصيل جدول الأعمال، واستعداد الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية للاحتفالات بعيد تحرير سيناء وضرورة تجهيز الترتيبات اللازمة.

وتطرق وكيل الوزارة في حديثه إلى أهمية المشروعات التي توليها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء بقيادة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، لما يعود بفائدة على خلق بيئة نظيفة، كذلك دراسة ترشيح الهيئات الشبابية لإقامة العروض الرياضية والألعاب الترفيهية.

وأكد وكيل وزارة الشباب إن المشاركات فى الاحتفالات بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة من خلال عروض وتنظيم تقدمه المجموعات الكشفية وتشمل الكشافة البحرية والكشافة الجوية وفتيان الكشافة والمرشدات.

أضاف أن الاحتفالات تتم فى كل مراكز الشباب، ويتم تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفرق الشبابية ستشارك فى كافة الاحتفالات بذكرى التحرير والعيد القومى من خلال احتفالات المحافظة الرسمية.