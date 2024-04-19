اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم نور شمس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال عدة أحياء بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم تزامنًا مع انفجارات متتالية في المخيم.

ومنذ قليل، دمرت جرافات الاحتلال منازل الأهالي خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم، كما أفسدت الطرق والبنى التحتية داخل المخيم.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، تنفيذ غارات جوية عنيفة في محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء فلسطينيين و3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.