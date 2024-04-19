ads
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم نور شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال عدة أحياء بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم تزامنًا مع انفجارات متتالية في المخيم.

ومنذ قليل، دمرت جرافات الاحتلال منازل الأهالي خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم، كما أفسدت الطرق والبنى التحتية داخل المخيم.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، تنفيذ غارات جوية عنيفة في محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء فلسطينيين و3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

اندلاع مواجهات عنيفة المقاومة الفلسطينية مخيم نور شمس قوات الاحتلال