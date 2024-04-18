محمد رمضان يسدد ٣ مليون جنيه للضرائب عن مسلسل جعفر العمدة.. خاص

علمت “البوابة نيوز” من مصدر مطلع، عن قيام الفنان محمد رمضان، بسداد 3 مليون جنيه عن مسلسل جعفر العمدة، لمصلحة الضرائب بمأمورية المهن الحرة وذلك عن إقرار ضريبة الدخل السنويه لعام 2023، للأشخاص الطبعيين، وذلك قبل إغلاق المهلة المحدده لسداد الإقرارات الضريبية في 31 مارس من العام الجاري 2024.

وأشار المصدر،أن هذا المبلغ نظير مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في رمضان 2023، وسدد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه عن أعمال أخرى تم إدراجها تحت حساب الضريبة المستحقة.

وبسؤاله عن ما نشر في الشهور السابقة حول تهرب محمد رمضان من دفع الضرائب منذ عام 2016، أكد المصدر أن هذا الكلام عار من الصحة، وأن الفنان محمد رمضان يسدد الضرائب المستحقة عن إقرار الدخل السنوي بانتظام، ولكن القصة الحقيقية الذي لم يتحر عنها من نشروا هذا الأمر، أن هناك فحص يحدث من الضرائب علي كل من قاموا بتقديم الإقرار الضريبي عن الأعمال الخاصة بهم، يضع الممول رقم نقدي حول مستحقاته عن عمل ما، وهنا يأتي دور مأمور الضرائب في الفحص والتحري عن هذه الأعمال وإن وجد الرقم النقدي الذي تقدم به الممول في إقراره غير مطابق لحجم مستحقاته عن الأعمال، يكون لدي الضرائب الحجة في استدعاء الممول ومواجهته بأن هذا رقم غير دقيق، وأن علية دفع كذا بعد الفحص والمراجعة، وهذا ما حدث مع الفنان محمد رمضان وحين طلبنا استدعائه لسؤاله دفع المبالغ المتبقية بدون أي تزمر.