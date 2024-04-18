محافظ أسوان: حملات مفاجئة للمينى الباص الطائر لمراقبة الأسواق







أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الخميس، توجيهاته بشن حملات مفاجئة للجان مشتركة من التموين وحماية المستهلك والمحليات والبيئة والصحة والطب البيطرى على الأسواق لمتابعة أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية والحد من التلاعب فيها من التجار الجشعيين وسلاسل الهايبر ومحلات السوبر ماركت ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور الوزراء والمسئولين المختصين .

واشار إلى أن هذه اللجان ستتحرك من خلال المينى الباص الطائر بدون إخطار مسبق وسيتم إعلامها بوجهتها بعد تحركها بواسطة المحافظ شخصيا وطبقا لشكاوى المواطنين ، على أن تشمل جميع المراكز والمدن والقرى .

وكشف عطية أن مركز المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة قام بإضافة خدمة جديدة لمراقبة ومخالفات أسعار السلع المختلفة لتطبيق " عين المواطن " ، وذلك تفعيلا للمشاركة الإيجابية من المواطن الأسوانى .

وناشد المواطنين التفاعل مع هذه الخدمة للمساهمة فى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ، والضرب بيد من حديد على محاولات الإحتكار وزيادة الأسعار بدون مبرر ، وخاصة فى ظل إنخفاض العديد من السلع الأساسية طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء اليوم .