إيران تهدد بالعمل على إنتاج أسلحة نووية إذا هاجمت إسرائيل مواقعها

حذر مسؤول إيراني كبير، اليوم الخميس، من أن إيران قد تعمل على بناء أسلحة نووية إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية، وهو أحدث تصعيد للتهديدات الصادرة عن الجانبين وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفقا لوول ستريت جورنال، تأتي هذه التعليقات في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتزمون الرد على وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار الذي تطلقه طهران.

قال العميد أحمد حتطلب، قائد أمن المنشآت النووية الإيرانية، إن إيران يمكن أن تغير سياساتها النووية - في إشارة إلى التعهد العلني الذي أطلقه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي منذ فترة طويلة بانتاج أسلحة نووية.

حذر قائد أمن المنشآت النووية الإيرانية، وهو شخصية بارزة في الحرس الثوري ، من أن إيران ستنتقم من المواقع النووية الإسرائيلية إذا ضربت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية لكنها لم تؤكد ذلك قط.

وأضاف: إذا كان النظام الصهيوني المزيف يريد استخدام التهديد بمهاجمة المواقع النووية في بلادنا كأداة للضغط على إيران، فإن مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية وكذلك الخروج عن التحفظات المعلنة سابقًا أمر ضروري وممكنا ومحتملا.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق لوول ستريت جورنال. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء لطلب التعليق. على الرغم من الأمر الديني الذي أصدره خامنئي عام 2003 ضد العمل على أسلحة الدمار الشامل، يعتقد الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولون الغربيون أن إيران عملت على الأسلحة النووية حتى ذلك العام على الأقل.

وقد قيَّم مجتمع الاستخبارات الأمريكي مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة أن طهران لم تستأنف العمل على بناء سلاح، لكنها استمرت في إحراز تقدم على مختلف الجبهات التي ستحتاج إلى إتقانها إذا فعلت ذلك.

قال الخبراء إنه من غير المرجح أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على الهجوم الذي شنته طهران على البلاد الأسبوع الماضي. وبدون مشاركة أمريكية نشطة، فإن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت شديدة التحصين قد يكون أقل فعالية بكثير في إعاقة برنامج طهران النووي.

ومع ذلك، تحركت إيران أيضًا لحماية منشآتها النووية. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للصحفيين إن المنشآت الإيرانية أُغلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها أعيد فتحها واستأنف المفتشون عملهم هناك يوم الثلاثاء.

وهدد المسؤولون الإيرانيون في السابق بالخروج من اتفاق دولي يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وطرد مفتشي الأمم المتحدة من البلاد إذا اتخذت الولايات المتحدة أو إسرائيل إجراءات عدوانية ضدها.

وتوقع الخبراء النوويون منذ فترة طويلة أنه إذا بدأت طهران في استئناف عملها في مجال الأسلحة النووية، فإنها ستفعل ذلك سراً. وتقول إيران إن برنامجها النووي ذو طبيعة مدنية بحتة.

وفي الأشهر الأخيرة، أدلى كبار المسؤولين الإيرانيين بسلسلة من التصريحات التي تشير إلى أن إيران كانت أقرب بكثير إلى إتقان بناء الأسلحة النووية مما قاله المسؤولون الغربيون، مما أثار مخاوف متجددة من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن خطط طهران.

من بين المنشآت النووية الإيرانية محطتان، نطنز وفوردو، لتخصيب اليورانيوم؛ منجم لليورانيوم؛ ومصنع لإنتاج الكعكة الصفراء، وهي مكون أساسي لتخصيب اليورانيوم. وتمتلك إيران أيضًا مصانع لإنتاج الأجزاء المهمة من أجهزة الطرد المركزي - وهي الآلات التي تقوم بتدوير اليورانيوم إلى مستويات أعلى من النقاء - ومنشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان.

تظهر بيانات الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران أنتجت بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية القريبة من درجة صنع الأسلحة لصنع حوالي ثلاثة أسلحة نووية. ومع ذلك، يجب أن يتم دمج ذلك في رأس حربي وربطه بالصواريخ لإنتاج قنبلة.