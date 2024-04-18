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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. العالم يترقب الرد الصهيوني.. واشنطن توافق على عملية إسرائيلية في رفح مقابل عدم ضرب إيران

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 19 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أوكرانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة
العالم يترقب الرد الصهيوني.. واشنطن توافق على عملية إسرائيلية في رفح مقابل عدم ضرب إيران
رئيسة وزراء إستونيا: لماذا صد الغرب الهجوم على تل أبيب وترك كييف؟
مفوض الأونروا يحذر: المجاعة تحكم قبضتها على غزة
بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"
ألمانيا: اعتقال جاسوسين روسيين خططا لأعمال تخريبية
المخابرات الأمريكية: مخطط لتدمير ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية

أوكرانيا إيران الأونروا