اقرأ غدا في "البوابة".. العالم يترقب الرد الصهيوني.. واشنطن توافق على عملية إسرائيلية في رفح مقابل عدم ضرب إيران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 19 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أوكرانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة

العالم يترقب الرد الصهيوني.. واشنطن توافق على عملية إسرائيلية في رفح مقابل عدم ضرب إيران

رئيسة وزراء إستونيا: لماذا صد الغرب الهجوم على تل أبيب وترك كييف؟

مفوض الأونروا يحذر: المجاعة تحكم قبضتها على غزة

بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"

ألمانيا: اعتقال جاسوسين روسيين خططا لأعمال تخريبية

المخابرات الأمريكية: مخطط لتدمير ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية