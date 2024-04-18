الخارجية الأمريكية: سنصوت ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، بأن واشنطن لن تقدم الدعم لفلسطين لتصبح عضوا دائما في الأمم المتحدة.

وشدد باتيل على أن "الإجراءات السابقة لأوانها في نيويورك حتى مع أفضل النوايا لن تحقق إقامة دولة للشعب الفلسطيني"، مشددا على أن لجنة القبول لم تكن بالإجماع في قرارها بشأن ما إذا كانت فلسطين تستوفي معايير العضوية على النحو الذي تحدده المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد دعونا منذ فترة طويلة السلطة الفلسطينية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة... ونلاحظ أن حماس... تمارس حاليا السلطة والنفوذ في غزة، الأمر الذي سيكون جزءا لا يتجزأ من الدولة المرتقبة". تحته خط.