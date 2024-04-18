غدًا.. انطلاق الدورة المجمعة الرابعة لدوري كرة القدم للأقزام

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن موعد انطلاق الدورة المجمعة الرابعة للدوري العام لكرة القدم للأقزام.

وقررت اللجنة إقامة الدورة المجمعة غدًا الجمعة الموافق 19 إبريل الجاري، بالصالة رقم 4 في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه نادي شرم الشيخ نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم يلتقي نادي أسوان بنادي نجوم السادات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.