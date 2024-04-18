جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر الثاني لطب الجنين بصعيد مصر

انطلقت في رحاب جامعة أسيوط اليوم الخميس بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسيوط ؛ وقائع المؤتمر الثاني لطب الجنين بصعيد مصر ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، وتنظمه مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، على مدار يومي ١٨ و١٩ أبريل بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بالجامعة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بجامعة الوادي الجديد والدكتور حسن صلاح رئيس المؤتمر ، والدكتور أحمد نصر رئيس شرف المؤتمر ، ومدير مستشفى صحة المرأة الجامعى، و الدكتور أحمد عباس مقرر المؤتمر، و الدكتور مصطفى حسين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، والدكتور محمد خيرى على سكرتير عام المؤتمر ، والدكتور محمد عبد الله رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، والدكتور سيف الإسلام علي منسق المؤتمر .

أكد الدكتور أحمد المنشاوى إن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستشفياتها التابعة لها، ومن بينها مستشفى صحة المرأة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص بأهم السلوكيات الصحية والمعلومات الطبية المتعلقة بصحة المرأة والطفل وكيفية المحافظة على صحة المرأة والجنين.

وفى كلمته، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بما يقدمه القطاع الطبى ممثلا فى مستشفيات جامعة أسيوط لأبناء صعيد مصر ، ومدى التقدم التكنولوجي في تشخيص الحالات المرضية خاصة فى مجال صحة المرأة والجنين، وما تشهده من تطور هائل، مطالباً الجيل الجديد من الأطباء بالاستفادة من خبرات وتجارب الأساتذة المشاركين في المؤتمر من جامعة أسيوط والجامعات المشاركة .

وأكد الدكتور علاء عطية أهمية دبلومة طب الجنين، وهى أول دبلومة مهنية بالصعيد والثانية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى قرب اعتماد دبلومتين جديدتين في مجال الإخصاب المساعد، ومناظير النساء الجراحية.

من جهته، ثمن الدكتور حسن صلاح دور إدارة الجامعة فى توفير كافة إمكانياتها لرفع كفاءة مستوى القطاع الصحي و دعم كل ما هو جديد ودقيق خاصة فى أمراض النساء وصحة الأجنة، داعياً إلى دعم تخصص طب الجنين في كل جامعات الصعيد، لتيسير تعلم مبادئه وتطبيقه على جميع أطباء النساء والتوليد، مؤكداً على الإقبال المتزايد على دبلومة طب الجنين، الرائدة على مستوى الصعيد.

كما عبر الدكتور محمد زين عن سعادته للمشاركة في المؤتمر لما له من أهمية فى إنقاذ الام والحفاظ على حياة الجنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين في صعيد مصر ، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على المؤتمر لحرصهم على نقل الخبرات لأطباء المستقبل.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشمل 12 جلسة مختلفة تتناول أحدث المحاور من أبرزها: استخدامات الموجات فوق الصوتية فى تشخيص وعلاج حالات الحمل الخطر و تشوهات الأجنة وأمراض النساء المختلفة، وفحص قلب الاجنة، وتشخيص أورام المبيضين، كما يضم المؤتمر جلسه مهمة عن حالات تشوهات الأجنة من الناحية الطبية والدينية و

القانونية.

يحاضر خلال المؤتمر (24 ) من أساتذة مختلف جامعات مصر وجامعة الأزهر الشريف ، و (8) أساتذة من جامعات عالمية من الولايات المتحدة و إنجلترا و كندا و اسبانيا والأرجنتين و كولومبيا ، كما يشارك في المؤتمر 300 طبيب وطبيبة، من ضمنهم خريجي دبلومة طب الجنين، إلى جانب أطباء الامتياز الدفعتين (58,59).

وفى ختام افتتاح المؤتمر تم إهداء درع جامعة أسيوط لاسم المرحوم الدكتور محمود فهمى فتح الله، والذي تسلمه نجله الدكتور محمد محمود فهمى فتح الله أستاذ النساء والتوليد بكلية طب أسيوط ، وإلى الدكتور سيد عبد الحميد عبد الله أستاذ النساء والتوليد بكلية طب أسيوط، كما تم إهداء درع كلية الطب لضيف المؤتمر وعضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد سلامه جاد.

