تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية كفن عين شمس

أجلت محكمة جنح عين شمس بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين من عائلة المرغنية هم عز . وصباح .ومراد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث تقديم الكفن بعين شمس، في قضيتي مخالفات بناء إلي 9 مايو المقبل للاطلاع على المستندات.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومن الرابع إلى السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثاني عشر بالسجن سنتين، وحكمت على باقى المتهمين بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بفيديو الكفن.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين اشتركوا في خطف المجني عليه وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 35 متهما بالبلطجة في عين شمس، وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام.