محافظ الجيزة ينعى المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بالديوان العام

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة، والذي توفي اليوم، بعد رحلة عطاء طويلة قضاها.

وتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

