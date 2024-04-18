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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة ينعى المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بالديوان العام

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المستشار سمير شبل محمد رئيس القسم القضائي بديوان عام محافظة الجيزة، والذي توفي اليوم، بعد رحلة عطاء طويلة قضاها.
وتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
 

محافظ الجيزة محافظ الجيزة ينعي وفاة المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة الجيزة