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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يحل أزمة طفح مياه في منزل سيدة أثناء جولته بخور عواضة

محافظ أسوان في منزل
محافظ أسوان في منزل السيدة المتضررة
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استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لشكوى إحدى المواطنات بمنطقة خور عواضة، أثناء جولته الميدانية، اليوم الخميس، بالمنطقة لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة.

وأعربت السيدة عن تضررها من وجود طفح للمياه داخل منزلها، حيث توجه اللواء أشرف عطية على الفور لمنزل السيدة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكلف بتوجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل.

كما وجه المحافظ، بسرعة وضع حل عاجل للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل، وتوفير حياة آمنة لأفراد الأسرة المقيمة حفاظاً على سلامتهم.

شكوى إحدى المواطنات منطقة خور عواضه أخبار محافظة أسوان