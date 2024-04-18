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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طارق العشرى يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا

الاتحاد
الاتحاد
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أعلن طارق العشري المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك على ملعب "ستاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى كالتالى:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: مصطفى ابراهيم - سيف تقا - اسلام أبو سليمة - كريم الديب.
خط الوسط: خالد الغندور – ناصر ناصر - عمرو صالح.
خط الهجوم: بواتينج - ميسي - مابولولو.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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