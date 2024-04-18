15 سباحًا بنادي المنيا يشاركون في بطولة كأس مصر بالإسكندرية

يشارك نادي المنيا الرياضي في بطولة كأس مصر للسباحة بعدد 15 سباحًا، خلال فعاليات البطولة المقامة بالإسكندرية بنادي سموحة على مدار 7 أيام من 19 حتى 25 إبريل الجاري.

وكانت قد غادرت بعثة الفريق صباح اليوم الخميس، إلى الاسكندرية، وقام بتحفيز اللاعبين وزيارتهم قبل المغادرة ا. محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع السباحة بالنادي، متمنيًا لهم التوفيق وحصد المزيد من الميداليات والكؤوس في ظل تألقهم الكبير في البطولات الأخيرة وبطولة الصعيد الشتوية بالغردقة.

ورافق بعثة الفريق المدربين : ك. أيمن كمونه، ك.أحمد عبد الغني، ك. حامد عاطف، ك. مصطفى الحسيني المدير الإداري، تحت إشراف د. محمد تايسون رئيس الجهاز الفني للسباحة.