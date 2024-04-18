برعاية السيسي.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تأتى تلك البطولة بالتزامن مع إحتفال جمهورية مصر العربية، بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.