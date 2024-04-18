ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برعاية السيسي.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

بطولة الفروسية
بطولة الفروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تأتى تلك البطولة بالتزامن مع إحتفال جمهورية مصر العربية، بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

البطولة العربية العسكرية للفروسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحه