"كيد البسوس" عرض مسرحي لقصور الثقافة بالمنيا

شهد مسرح الإدارة الزراعية بسمالوط أولى ليالي العرض المسرحي "كيد البسوس"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة المنيا في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض في قالب غنائي شعبي استعراضي، حول "حرب البسوس" التي استمرت نحو ٤٠ عاما بين قبيلتي "تغلب" و"بكر" أشهر القبائل القديمة في الجزيرة العربية، لإلقاء الضوء على انتشار فكرة الثأر، وتوضيح أثر الفتن الخارجية في إشعال نيران الحروب بين القبائل.

وأوضح الكاتب المسرحي درويش الأسيوطي مؤلف العرض، ذلك من خلال شخصية "سعاد البسوس" التي أشعلت فتيلة الحرب انتقاما لأخيها وابن عمها، بسبب العادات والتقاليد الموروثة.



"كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط المسرحية، تصميم ديكور وملابس محمد شعبان، موسيقى وألحان مدحت نظير، أشعار فتحي أحمد، استعراضات صابر سيد، وإخراج غريب مصطفى.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ويستمر عرضه حتى ٢٣ أبريل الحالي.

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