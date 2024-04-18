وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بعزل إيران

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد طهران عقب الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، ولكنها حذرت أيضا من اتساع نطاق الصراع.

وقالت اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية، "يجب عزل إيران. وفي نفس الوقت، يجب ألا يكون هناك المزيد من التصعيد".

وأضافت بيربوك "بالطبع يجب أن يكون هناك رد على هذه الواقعة غير المسبوقة"، ولكن المزيد من التصعيد سوف يكون "مميتا للشعوب في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي المنطقة بأكملها".

وقالت وزيرة الخارجية إن إسرائيل أظهرت أنه بإمكانها الدفاع عن نفسها بالتنسيق مع حلفائها، وحققت "انتصارا دفاعيا".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لإسرائيل دعمه لها نيابة عن مجموعة السبع. وقال "نحن أصدقاء إسرائيل. وندعم إسرائيل".