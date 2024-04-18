تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب ألعاب نارية في الفيوم

أجلت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد اسامه الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانه سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني،

ثاني جلسات محاكمة كل من اسلام شعبان رمضان، محبوس، وأحمد حمدي عبد السلام، محبوس، ومحمد عيد رمضان، هارب، وأحمد شعبان رمضان، محبوس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم، لمناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.



كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "أحمد ع أ" – 40 عاما – سائق – مقيم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.

وكشفت تحريات المباحث والتى أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير ادارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وعائلة القاتل و يدعى أسلام م أ – 30 عاما على خلفية سقوط صاروخ ألعاب نارية على نجل المجنى عليه وهو ما أدى لنشوب مشاجرة خلال اليوم الثانى من شهر رمضان.

وتدخل بعض الجيران لإنهاء الخلاف، إلا أن المجنى عليه احتك بزوجة المتهم عندما شاهدها فى الشارع، وقال لها: "خلى جوزك يلم نفسه أحسن أضربه بالجزمة".

وأشارت التحريات إلى أن زوجة المتهم أخبرت زوجها بما حدث، فانطلق مسرعا صوب منزل المجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتله وإصابة شقيقه وأحد الجيران نتيجة الطعن بالسكاكين.

وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على المتهم داخل قسم الجراحة بنفس المستشفى وأخطرت نيابة قسم الفيوم، حيث قرر أنور صلاح وكيل النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل ومباشرة.