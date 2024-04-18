رئيس جامعة المنوفية يناقش الرؤى المستقبلية وخطط التطوير والتحول الرقمي

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا لمناقشة الرؤى المستقبلية وخطط التطوير الطموحة للجامعة خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع آليات تطوير العملية التعليمية، والتحول الرقمي وطرق التعليم الذكي التفاعلي وخدمة المجتمع المحيط .

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي، و مدير عام الإدارة الهندسية ومديرعام التخطيط.

في بداية الاجتماع أعرب الدكتور أحمدالقاصد عن فخره بالشكل الحضاري والإنجازات التي حققتها الجامعة في الفترة الماضية، وأكد على سعي الجامعة الدؤوب للتطوير الدائم في المنشآت والعملية التعليمية والتطلع لانشاء وحدات بحثية وكليات جديدة وجامعة تكنولوجية ودولية، بما يحقق تنوع مصادر التعليم العالي بالجامعة ويخدم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما أكد علي ضرورة الاستغلال الأمثل لكل منشآت الجامعة لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المرضى والمجتمع واستقبال ضيوف الجامعة، بما يحقق رؤية الجامعة المستقبلية.

واستعرض القاصد خلال الإجتماع، الرؤية العامة للجامعة، والتوسع فى انشاء المنشآت التعليمية والخدمية بمواقع الجامعة المختلفة وارض الجامعة بمدينة السادات.

وأضاف القاصد أن اللجنة راجعت الموقف التنفيذي للانشاءات الحالية مع التوجيه بسرعة إنجازها وإنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بها ، كما تم خلال اللجنة مراجعة التصميم النهائي لمبنى معهد الأورام الجديد والذي سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الشهرين القادمين .

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالجامعة ووضع خطة ورؤية واضحة من جانب الإدارة العليا بالجامعة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل مع ضرورة الإنتهاء من إعداد الخطة المستقبلية للمنشات الجامعية خلال العام المالي الجديد .

وأشار الدكتور أحمد القاصد أيضا إلى ضروره استغلال الأماكن الخالية بالمجمع النظري لانشاء مسطحات خضراء ومشروعات خدمية تلبي احتياجات الطلاب بالإضافة إلي إعداد اماكن لانتظار السيارات ، مؤكدا علي ان الجامعة على إستعداد للتعاون الجاد مع ذوي الخبرة ورجال الأعمال والصناعة ، لتحقيق المصلحة العامه وخدمة المجتمع المحيط بها .

هذا وتم خلال اللجنة استعراض الخطة المستقبلية المقترحة لأرض الجامعة بمدينة السادات والتي تبلغ ٢٠٠ فدان وقد وجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنه عليا لوضع إستراتيجية للانشاءات بها والبرامج التعليمية المقترحة و يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع و تواكب توجهات الجمهورية الجديدة و تساهم في الإرتقاء بالمنطقه الصناعية والزراعات القائمة في المنطقة .