مصر أكتوبر: زيارة العاهل البحريني إلى مصر تأتي في وقت حرج مع تصاعد حالة التوتر بالمنطقة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية واضحة حيال القضية الفلسطينية والعداوان على غزة، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة رسمية هامة للقاهرة تأتي في وقت حرج مع تصاعد حالة التوتر في المنطقة.

وثمنت" مديح" في تصريحات لها اليوم، زيارة العاهل البحريني للقاهرة ولقاءه الرئيس السيسي مؤكدة أنها تعكس عمق وتاريخ العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من أواصر محبة واحترام، وتتويج التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وتُعزز من جهود التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، وخلق مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن زيارة العاهل البحريني تكتسب أهمية كبرى مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على سلم وأمن المنطقة، ويوسع حتما من دائرة الصراع وتصاعد حالة التوتر والتي تتنامى مع زيادة وحشية الاحتلال في غزة.

وأشادت بموقف القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كشف ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث ندد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل الأردني على هامش القمة الثنائية للزعيمين بالقاهرة باستخدام القوة المفرطة في ترويع الآمنين وعقابهم جماعيا لإجبارهم على التهجير القسرى في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى وغياب أى قدرة أو إرادة دولية لإنجاز العدالة أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

كما أشارت إلى أن زيارة العاهل البحريني إلى القاهرة تأتي كخطوة هامة لتعزيز الموقف العربي المشترك للتعامل مع الوضع الراهن في غزة وسبل دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والممتدة عبر عقود طويلة في كافة المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وتُعزز من جهود التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك.