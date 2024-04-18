كواليس جلسة محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز

بدأت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024 ، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بإستاد الدفاع الجوي وشهدت الجلسة تغيب اللاعب حسين الشحات وحضور محامى وكيلا عن المتهم .

وطالب دفاع الشحات خلال الجلسة استدعاء بعض من شهود الواقعة من لاعبى النادى الاهلى وطاقم التحكيم وآخرين للادلاء باقوالهم وسماع شهادتهم حول الواقعة .

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق ، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.