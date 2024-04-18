هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا

عرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة شراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الدول التي تمتلكها ولكنها لا ترغب في توفيرها لأوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن الحاجة إلى إرسال صواريخ أرض جو إلى أوكرانيا أمر ملح مع بذل جهود جديدة لإقناع الدول "التي تجلس على أكوام كبيرة من الصواريخ الوطنية" بإطلاق سراحها لمساعدتها في وقف الحرب الروسية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضح روتة "نحن نعلم أن العديد من البلدان تجلس على أكوام كبيرة من الأنظمة الوطنية، وربما لا ترغب في تسليمها مباشرة يمكننا شرائه منهم، ويمكننا تسليمه إلى أوكرانيا، ولدينا الأموال المتاحة".

وقال لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: “إنه أمر بالغ الأهمية”.

يذكرأن رئيس الوزراء الهولندي أعلن في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديم مليار يورو أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا و400 مليون يورو لإعادة إعمار البلاد.