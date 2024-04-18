مصادر: تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة قد يؤجل للجمعة

قالت مصادر دبلوماسية، إن الجلسة التي كان من المفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تؤجل إلى يوم غد الجمعة، بهدف إفساح المجال لإجراء مزيد من المداولات.

ووفقا لمصادر دبلوماسية في تصريحات نشرتها "فرانس 24"، كان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الخميس على طلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولكن هذا الموعد لم يعد ، مؤكدين تغيير الموعد بعد دعوة بعض الأعضاء إلى تأجيل الجلسة حتى يوم الجمعة.

ومن المتوقع ألا يكلل هذا المسعى بالنجاح بسبب الفيتو الأمريكي المنتظر ضده.