مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء الأزمة في غزة.. وندعو إلى إعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الخميس، من خلال بيان، إلى إعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، وأن مخاطر الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على التجارة وسلاسل التوريد .

كما أكدوا على الشعور بالقلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، وقال الوزراء سوف نضمن التنسيق للحد من قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها .

وأمس الأربعاء ، أكد مجلس الأمن الدولي من خلال جلسة له ، على ضرورة بحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"

كما أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ، أن الوكالة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وأنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة .