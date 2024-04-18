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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء الأزمة في غزة.. وندعو إلى إعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الخميس، من خلال بيان، إلى إعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، وأن مخاطر الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على التجارة وسلاسل التوريد .

كما أكدوا على الشعور بالقلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، وقال الوزراء سوف نضمن التنسيق للحد من قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها .

وأمس الأربعاء ، أكد مجلس الأمن الدولي من خلال جلسة له ، على ضرورة بحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"

كما أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ، أن الوكالة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وأنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة .

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