الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صلاحية الترخيص العام الذي يسمح لفنزويلا بتصدير النفط أو الغاز سينتهي الأربعاء، وذلك لعدم تطبيق الالتزامات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان نقلته قناة "الحرة" الفضائية، مساء الأربعاء، إنه:"بعد مراجعة متأنية للوضع الحالي في فنزويلا قررت الولايات المتحدة أن، نيكولاس مادورو، وممثليه لم يفوا بشكل كامل بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية خارطة الطريق الانتخابية التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة في بربادوس في أكتوبر 2023".

وأضاف ميلر، أنه "على الرغم من الوفاء ببعض الالتزامات التي تم التعهد بها، فإننا نشعر بالقلق من أن مادورو وممثليه منعوا المعارضة الديمقراطية من تسجيل المرشح الذي اختاروه وقاموا بمضايقة وترهيب المعارضين السياسيين واحتجاز العديد من الجهات السياسية الفاعلة وأعضاء المجتمع المدني بشكل غير عادل".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، مادورو إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين من دون قيود أو تأخير.

وأكد بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل "دعم تطلعات الفنزويليين إلى فنزويلا أكثر ديمقراطية واستقرارا وازدهارا. ونحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي نحث مادورو على الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية التي وضعها الموقعون على اتفاق بربادوس".