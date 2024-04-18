فتاة تقفز من السابع تاركة والدها وخطيبها ينازعان الموت بالوراق

أقدمت فتاة على محاولة إنهاء حياتها قفزا بعدما انتابتها حالة هستيريا عقب رؤيتها والدها وخطيبها ينازعان الموت عقب التعدي على بعضهما البعض بشارع عبدالمنعم رياض بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة 19 سنة مصابة بكسور إثر قفزها من الطابق السابع، كما عثر داخل الشقة محل سكنها على والدها وخطيبها مصابان بطعنات نافذة، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن والد الفتاة فور عودته من العمل وجدت خطيبها برفقتها بملابسه الداخلية فقام بالتشاجر معه وطعنا بعضهما لبعض بسلاح أبيض فقامت الفتاة عقب رؤية الدماء بالقفز من الطابق السابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.