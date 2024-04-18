اليوم.. دمنهور تستضيف أول محطات "ليالي ميدفست السينمائية" في وجه بحري

تبدأ اليوم الخميس الموافق 18 من إبريل رحلة جديدة لـ"ميدفست" في الوجه البحري وتحديدا في "دمنهور" بناء علي اختيار من إدارة الملتقي لتكون أول محطاته بمسرح مجمع دمنهور الثقافي "مجمع مبارك سابقا"، وسيتم خلالها عرض 4 أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة، مع أ.د. منى الرخاوي استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة ومؤسسة معهد الرخاوي والممثلة القديرة سلوى محمد علي والممثلة ميران عبد الوارث، يديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

أما الأفلام التي سيتم عرضها هم فيلم "زفة" وهو فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب، والفيلم المصري "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل، تدور أحداث الفيلم حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل. أما الفيلم الثالث هو فيلم أمريكي تسجيلي بعنوان "جروب"، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهًا لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي، ويعرض أيضًا الفيلم الأردني "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.



وكشف دكتور مينا النجار الشريك المؤسس لميدفست مصر، ان الليلة السينمائية بدمنهور تجمع بين الفن وتأثيره على الصحة النفسية، التي نظمها ملتقى "ميدفست مصر السينمائي"، ونحرص من خلاله على مناقشة العلاقة بين الصحة النفسية والسينما. والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع عرض مجموعة من الأفلام السينمائية، يدور محتواها عن الصحة النفسية، فالملتقي يجمع بين الصحة والأفلام؛ فلا يوجد أي عمل درامي يخلو من التفاصيل الطبية بأشكالها المختلفة، وكان قد تم من قبل إقامة برنامج "إعداد القادة الثقافيين" لشباب من المحافظات الست لتدشين أندية سينمائية مستمرة في هذه المحافظات، ليتبعها فيما بعد عروض سينمائية شهرية بشكل دوري.



تأتي "ليالي ميدفست السينمائية " في إطار تعاون مع السفارة البريطانية ضمن مشروع "لها ومعها" لتأهيل كوادر شابة قادرة على تنظيم أنشطة ثقافية مع مراعاة المساواة بين الجنسين، والمعروف أن ملتقى "ليالي ميدفست السينمائية " انتقل من وجه قبلي من محافظة سوهاج يوم 25 فبراير الماضي ثم المنيا وبني سويف، ليبدأ رحلته الجديدة في الوجه البحري، بمحافظة دمنهور ثم المنصورة وبورسعيد.



"ميدفست- مصر" هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد علي، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما. يقدم أيضا برنامجًا موازيًا على مدار العام يتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.