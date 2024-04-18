أول رد على تغيير رحلة الرياض بالإسكندرية والهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة

صدر، منذ قليل، بيان بشأن تغيير رحلة الرياض بالإسكندرية والهبوط اضطراريًا في مطار القاهرة.

وجاء نص البيان: أنه في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو، تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية، التي كانت قادمة من الرياض متجهه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية؛ ونظرًا لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء، فقد تم تحويل مسار الرحلة للهبوط بمطار القـاهرة الدولي.

وهبطت الطائرة في تمام الساعة 17:45، حيث طلب قائد الطائرة التزود بالوقود فقط دون نزول الركاب، والانتظار لحين تحسن الأحوال الجوية بمطار برج العرب، وذلك طبقا للبريد الالكترونى الوارد من شركه الطيران.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 20:09، ولا صحة لما تم ذكره من انتظار الطائرة المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن ستة ساعات. وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر.