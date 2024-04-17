رئيس جامعة المنوفية يتابع المرضى الفلسطينيين الجاري علاجهم بالمستشفيات الجامعية

زار الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، مستشفيات جامعة المنوفية للإطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للمرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تم استقبالهم بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية لاستكمال علاجهم ، للوقوف على مستوي الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد النعماني عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمدصبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات، على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة والعناية الكاملة للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية ومستشفي علاج الأورام .

وأوضح القاصد أن المرضي الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية يتم علاج بعض منهم بمستشفي علاج الأورام، كما يخضع عدد من الحالات للتدخل الجراحي جراء الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها نتيجة العدوان مثل حالات الكسور وغيرها ،مشيرا إلي أن الجميع بحالة مطمئنة .

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الإستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لإستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني .

ووجه القاصد بتوفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين ، مثمنا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.