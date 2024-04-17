محافظ المنوفية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومعدلات الإنجاز بقرى مركزى أشمون والشهداء وذلك للإسراع في إنهاء المشروعات ودخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري ، جاء ذلك بحضور عدد من الجهات والأجهزة المعنية .



و تابع محافظ المنوفية آخر مستجدات موقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة بقطاعات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات ، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لإنهائها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة.



وشدد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للأهالي بقري الريف المصري .