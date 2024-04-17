ملك البحرين يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويجري العاهل البحريني خلال زيارته إلى مصر مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

وترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهما الجغرافي والجيو استراتيجي الهام والمؤثر، كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم>

