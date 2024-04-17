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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن أعمال تطوير البنية التحتية بالمجمع الطبي، استهدفت استيعاب الزيادة في معدلات حركة الطلاب والحركة المرورية وتوفير أماكن لائقة لممارسة الأنشطة المتنوعة في الفراغات العمرانية داخل المجمع في ظل تعدد الكليات والخدمات العامة المجتمعية التي تقدمها.

وأضاف رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت تطوير البنية التحتية وشبكات تغذية وصرف المياه وشبكات الكهرباء ورفع القدرات الالكترونية وتقوية شبكات الاتصال وتعديل المخطط العمراني وعناصر تنسيق الموقع لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية في أعداد الطلاب والعاملين واعضاء هيئات التدريس، مؤكدًا توفير مساحات خضراء تسهم في تحسين الأداء البيئي للفراغات العمرانية والمباني.

الأنشطة المتنوعة البنية التحتية الدراسات العليا والبحوث الخدمات العامة المستقبل