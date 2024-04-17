الأحد المقبل.. مكتبة الإسكندرية تنظم مبادرة ورش الكتابة الإبداعية (كن كاتبا – كن مبدعا)

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات مبادرة ورش الكتابة الإبداعية (كن كاتبًا – كن مبدعًا) للفئة العمرية من 9 سنوات إلى 16 سنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 21 إبريل، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويشارك في هذه الورش كوكبة من الأدباء والفنانين، وبعض دور النشر، وطلبة المدراس. وسيكون الاشتراك في الورش من خلال التسجيل بمكتبة الطفل ومكتبة النشء، على أن تقدم بمعدل ورشة كل شهر لكل فئة على حدة.

تهدف المبادرة إلى تنمية المهارات اللغوية، والصور البلاغية، وتساعد في التخلص من الأضرار النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال والنشء مثل التنمر والعقاب المبالغ فيه، والخجل وعدم الثقة بالنفس، ورفض الأخر، وعدم تقبل الذات والتهميش، لذلك فالكتابة هي طريق آمن للإفصاح عن كل ما يجول في نفوسهم من صراعات نفسية، كما تمنحهم الكتابة السلام النفسي وتساعدهم على مواجهة تناقضات الواقع، ولهذا فإن تقديم ورش كتابة لهذه الفئة العمرية يعد من الضروريات التي تساعد في تحقيق نموهم الوجداني والمعرفي والاجتماعي، كما أنها تمنح الفرصة للموهوبين بصقل هذه الموهبة وتنميتها بالتجربة والتعلم.

وسيتم تقديم ورشة (كن كاتبًا - كن مبدعًا) في النص المسرحي، الرواية، كتابة المحتوي التاريخي، القصة القصيرة، الشعر للفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، وأيضًا ستقدم في كتابة النص المسرحي والقصة المصورة، ورسم القصص للفئة العمرية من 9 إلى 11 سنة، وذلك من خلال قامات أدبية وفنية.