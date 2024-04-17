تموين الإسكندرية تتابع تقديم الخدمات بـ"بشاير الخير"

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز و المواد و السلع التموينية.

ويقوم المركز الاعلامى بالمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بنقل صورة حقيقية على أرض الواقع لتقديم تلك الخدمات.

وتهتم جميع أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف آلى و كذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين و منفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل ١٠٠٠٠ رغيف لكل منفذ تقريبا.

كذلك يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع اليكس و منفذين من منافذ مشروع جمعيتى و كذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية، ورصد اى نقص أو عجز فى القطاع التموينى لرفع تقرير فنى الى السيد وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم.

وذلك لاستمرار تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير العشوائيات لينال المواطن المصرى حياة كريمة، ومازالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائى بمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية و الاستقرار بهذه المناطق.

وتتابع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة يومياً من خلال لجنة مشكلة برئاسة جمال عمار وكيل المديرية و عضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع بدائل العشويات.