رئاسة أشمون تناقش تنفيذ قرار تحديد وتحصيل «رسوم النظافة» على فواتير الكهرباء

أناب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لحضور الإجتماع التنسيقي الموسع الذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات بديوان عام مجلس مدينة أشمون لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها «رسوم النظافة».

وجاء ذلك بحضور طارق سعد جمعه نائب رئيس المدينة، والمهندس بهاء فوزي عبد الصمد مدير فرع كهرباء أشمون، والمهندس أسامة كيلاني المهدي مدير فرع كهرياء القرى، والمهندسة عبله إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، وربيع الأشموني مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومسئولي شركة الكهرباء بأشمون، ورؤساء الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية.

واستهل محمدي الاجتماع بشرح تفاصيل القرار الجديد الخاص بتحصيل رسوم النظافة طبقًا للشرائح الجديدة بالمدينة والقري والعزب والنجوع وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع بدء من أول شهر مايو القادم بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف لجميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل، وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

وأكد محمدي أنه تم الإنتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتم التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون المسئولة عن عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة المنوفية ورئاسة مركز على الإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وخلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين.