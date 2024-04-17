بمشاركة 96 لاعبا.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش الجمعة المقبلة

يشهد الجمعة القادمة الموافقه 19 من ابريل، انطلاق بطولة "الجونة" الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، إحدى بطولات PSA البلاتينيه للرجال والسيدات بمجموع جوائز 350,000 دولار.

ومن المقرر أن تنعقد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، فى نسختها الثانية عشر على التوالى، في الفترة من 19 إلى 26 أبريل القادم بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

وتوج كلا من نوران جوهر وعلى فرج، بالنسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي.

تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم الراعي الرسمي للبطولة.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.