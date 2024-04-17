طقس شديد الحرارة يضرب الإسكندرية.. والرطوبة تصل لـ21 %

تشهد محافظة الإسكندرية طقس شديد الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 21%، وسرعة رياح سجلت 19كم/ساعة.

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة المنقولة من غرب ليبيا، ومن المتوقع أن يشمل تأثيرها باقى السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت ويصل إلى الإسكندرية، يكون تأثير الرياح المثير للرمال والأتربة أقل حدة على المناطق الداخلية.

ويتعرض طقس الإسكندرية في الساعات القادمة إلى أجواء شديدة الحرارة على كافة انحاء المحافظة، لذلك لابد من اتباع بعض التعليمات ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة، كما ينصح بالإكثار من تناول السوائل، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.