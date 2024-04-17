الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ على مبنى في عرب العرامشة

أفاد الإسعاف الإسرائيلي اليوم الاربعاء بإصابة 7 أشخاص بينهم اثنين في حالة خطيرة، بسبب سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة، وأوضحت، أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وأعلن حزب الله، أنه نفذ هجوما بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، بالجليل الغربي.

وقال الحزب: إنه أوقع أفراد مقر قيادة الاستطلاع المستحدث في عرب العرامشة بين قتيل وجريح.