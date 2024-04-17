مشروبات طبيعية تقوي مناعة الجسم.. تعرف عليها

كل ما يتناوله الإنسان من طعام وشراب له تأثير على صحته الجسدية والنفسية ومناعة الجسم فهناك أطعمة صحية تفيد الجسم وتقوي المناعة ومشروبات أيضا وهناك اطعمة ومشروبات تضر بالصحة والجسم، وبالتحديد الجهاز المناعي الذي يعتبر دفاع للجسم من البكتريا والفيروسات لذلك يجب على كل انسان الحفاظ على جهازه المناعي بتناول طعام ومشروبات صحية.

ومن المشروبات الصحية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة:

عصير الرمان.

عصير التوت.

مشروبات الجنزبيل والليمون.

مشروبات القرفة.

عصير الشمندر.

عصير البرتقال.

عصير الليمون.

الكركم الساخن.

عصير التفاح الطبيعي.

عصير الجزر.

عصير الكيوي.

الشاي الاخضر.

شاي الليمون.

شاي البابونج.

مشروب القرفة واليانسون.