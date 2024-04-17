تأجيل استئناف الفنانة غادة والي على حكم حبسها لجلسة 9 يونيو

حجزت محكمة الاستئناف الاقتصادية، استئناف الفنانة التشكيلية غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي لجلسة 9 يونيو.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة الفنانة غادة والي؛ لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

جاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.