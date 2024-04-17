"طريق مضيء" مبادرة تستهدف أولياء أمور الأطفال المكفوفين بأسوان

انطلقت بمحافظة أسوان، فاعليات مبادرة "طريق مضيئ لطفلى" والتى تستهدف أولياء أمور الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "المكفوفين"، ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

قالت الدكتورة عبلة عادل حسن، مؤسس المبادرة، فى بيان صحفى، إن المبادرة تأتى فى إطار وجود معاناة لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال من ذوى الإعاقة البصرية وذلك بسبب قلة الخدمات الموجهة إليهم، مضيفةً أن المبادرة تهدف إلى عمل تأهيل نفسى ووعى لأولياء الأمور وتوجيههم إلى استخدام الأساليب الحديثة للتعامل مع هؤلاء الأطفال لكى يصلوا إلى الاعتماد الكامل على أنفسهم.

وأشارت، إلى أنه تم عقدت بروتوكول تعاون مع جمعية كلنا إيد واحدة يتضمن عقد الورش الخاصة بالمبادرة وإمدادها بمدربين للمشاركة فى الورش، منهم الدكتور أحمد فاروق، الحاصل على ماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية والدكتوراه من جامعة حلوان فى التربية الخاصة والتأهيل السلوكى، والدكتورة كاميليا الوكيل، المتخصصة فى التدخل المبكر للأطفال.

IMG-20240417-WA0004

IMG-20240417-WA0003

IMG-20240417-WA0002

IMG-20240417-WA0001