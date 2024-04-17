الطقس الغاضب في آسيا.. أزمات في الإمارات بسبب الأمطار الغزيرة.. عشرات القتلى بباكستان.. وسلطنة عمان تعلن الطوارئ

شهدت القارة الآسيوية حالة من الطقس غير المستقر الذي تسبب في أزمات عديدة إلى جانب مقتل عشرات الأشخاص في عدد من الدول على رأسها باكستان والإمارات وسلطنة عمان.

أزمة في الإمارات بسبب الطقس

وأعلنت الإمارات أمس الثلاثاء أنها تعرضت لأمطار غزيرة لأول مرة في تاريخها منذ 75 عاما، منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فقد أكد المركز الإماراتي الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات.

وأضاف أن منطقة "خطم الشكلة" بالعين، سجلت أعلى معدل هطول للأمطار بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل في مسار مترو دبي، وتوفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة، إلى جانب إعلان شركة طيران العربية إلغاء أو إعادة جدولة عدد من الرحلات.

وأعلنت شركة طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتبارًا من صباح اليوم وحتى منتصف الليل غدا الخميس.

حالة الطقس في عمان

وشهدت سلطنة عمان، أجواء غير مستقرة أمس الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية، وقتل على إثرها 17 شخصا معظمهم تلاميذ.

وأعلنت السلطات في سلطنة عمان إعلان الطوائ لمواجهة التطورات المفاجئة للطقس السئ، ورفع درجة الجاهزية للحدّ من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة.

وحذرت الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم الأربعاء أيضا، وتشهد عدد من المحافظات مثل ظفار وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب الباطنة ومسقط وشمال الباطنة والبريمي ومسندم وأجزاء من محافظة الوسطى، هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح.

عشرات القتلى في باكستان

وفي باكستان كانت حصيلة القتلى مرتفعة حيث شهد إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غرب البلاد، حالة من الطقس السيئ تسببت في مقتل 14 شخصًا لترتفع حصيلة التقلى إلى 63 بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية خورشيد أنور، إلى أن انهيار بنايات أدى لمقتل 32 شخصًا، بينهم 15 طفلا و5 نساء، مضيفا أن عشرات آخرين أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلا.

وفي إقليم البنجاب شرق باكستان، قتل 21 شخصا بسبب الصواعق والانهيارات الأرضية، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات.

وعلى جبال الهيمالايا في إقليم كشمير هطلت أمطار غزيرة.