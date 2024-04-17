انطلاق موسم حصاد محصول القمح بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن البدء في توريد محصول القمح لهذا العام 2024 ، حيث تم توريد ما يزيد عن 680 طن حتى الأن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم الحصاد.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باعتباره محصولاً استراتيجيا هاماً.

ووجه محافظ المنوفية التموين والزراعة بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة أولاً بأول وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات للتيسير على المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، فضلاً عن مراجعة أعمال لجان فحص القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول ، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

من الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كافة النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل الجاري ، هذا وبلغ إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق محافظة المنوفية (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر.

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