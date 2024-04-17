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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة، ، فى السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك مع نظيره دريمز الغانى، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، باستاد القاهرة، فى السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 21 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا"، فى السادسة أيضاً من مساء يوم 28 أبريل.
وتصدر الزمالك مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

شركة تذكرتي الزمالك دريمز الغاني بطولة كأس الكونفدرالية