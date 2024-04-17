تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة، ، فى السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 21 أبريل.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك مع نظيره دريمز الغانى، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، باستاد القاهرة، فى السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 21 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا"، فى السادسة أيضاً من مساء يوم 28 أبريل.

وتصدر الزمالك مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.