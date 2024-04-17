برلمانية: جهود مصر لتهدئة الأوضاع فى غزة تنطلق من مكانتها الإقليمية والدولية وعدم توسيع دائرة العنف

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مصر قادرة على حماية امنها القومي وموقفها صارم من استمرار العدوان على غزة، قائلة : إنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة، فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك، ويطال الجميع.

وشددت التمامى فى تصريحات، صحفية لها اليوم على أن رؤية القيادة السياسية كانت ولا تزال في محلها، فالعنف سيجر المنطقة كلها للدمار، وحرب غزوة لن تتوقف عند حدودها بعدما وصلت إلى نحو 6 اشهر. منوها بالاتصالات والتحركات التي تقوم بها مصر انطلاقا من مكانتها الاقليمية والدولية ورغبتها الأكيدة في وقف الحرب وضبط النفس من جانب كل دول المنطقة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى صحة تحذيرات مصر، أنه حال استمرار العدوان على غزة فقد تدفع المنطقة بالكامل تكاليف هذا الصراع وفاتورة اتساع الحرب، ما يدفع لوقف الحرب اليوم قبل الغد والعودة لمسار التسوية السياسية.

واوضحت التمامى ان الاحداث الأخيرة في المنطقة اثببت صحة وصواب الرؤية المصرية، انه ما لم يتم ايقاف الحرب على غزة فقد تتأثر المنطقة بكاملها.

