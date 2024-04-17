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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

قرار وزاري بفتح باب القيد لدرجة الدكتوراه من الخارج بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات اصدر قراراً وزارياً رقم "٥٠٤" بالموافقه علي فتح باب القيد والتسجيل (من الخارج) بدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية فقط بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني إن ذلك القرار يعد اضافه قوية لكلية التربية الرياضيه مما يتيح اضافة تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وذلك تيسيراً علي الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالكلية إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، مثمناً دور كلية التربية الرياضية وما بها من كوادر اكاديمية في تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضه والتربية البدنية علي المستويين المحلي والدولي.

رئيس جامعة سوهاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلية التربية الرياضية